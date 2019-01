Regensburg: Zechpreller isst mal wieder im Restaurant ohne zu bezahlen

Er ist ein Wiederholungstäter und das wohl, weil er sooooo einen Bärenhunger hat. Ein 24-jähriger Mann wollte am Wochenende seine Rechnung im Restaurant nicht bezahlen. Dann fiel auf, dass er das wohl schon öfter gemacht hatte und gleich danach auch nochmal machen wollte.. Darauf folgte eine Nacht in der Zelle.

Am Samstag zur Mittagszeit speiste ein 24-jähriger Mann in einem Restaurant in der Altstadt. Das Problem war, dass der Gast keinerlei Bargeld hatte und sein Essen sowieso nie bezahlen wollte. Auch gegenüber den Polizisten äußerte der Mann, dass er nachwievor einen ungezügelten Appetit hätte und sofort nach Verlassen der Dienststelle das nächste Restaurant aufsuchen werde. Da der Mann mit Wohnsitz in Regensburg bereits zahlreiche Delikte sogenannter “Zechbetrügereien“ begangen hat, weiteren Heißhunger verspürte und auch gegenüber der hinzugezogenen Richterin weitere Restaurantbesuche ankündigte, musste er seinen Hunger bis zum Folgetag in den Haftzellen der PI Regensburg Süd stillen.