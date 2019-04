Regensburg: Wolfgang Dersch neuer Kulturreferent

Wolfgang Dersch, 49 Jahre alt, gebürtiger Straubinger wird neuer Kulturreferent der Stadt Regensburg. Mit 31 Stimmen konnte sich der bisherige Leiter des Referats für Kultur, Sport und Schulen der Stadt Amberg, gegen die anderen drei Mitbewerber durchsetzen. Dersch wird das Amt vom bisherigen Kulturreferent, Klemens Unger, übernehmen.

Wolfgang Dersch wurde am 12.01.1970 in Straubing geboren. Nach seinem Abschluss für das Lehramt an Realschulen hat er in München am Richard-Strauss- Konservatorium seinen Abschluss als Diplommusiklehrer gemacht. Zwischen September 2004 und Juli 2009 war er Kulturfachkraft der Stadt Amberg, und seit August 2009 der dortige Leiter des Referats für Kultur, Sport und Schulen.

Wann er das Amt genau übernehmen wird, ist noch unklar. Er selbst geht momentan vom 01. Oktober 2019 aus.