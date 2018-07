Regensburg: Wohnwägen und Wohnmobile in Brand geraten

Am Di., 03.07.2018, 09.45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger tschechischer Lkw-Fahrer die BAB A 3 in Richtung Nürnberg, ca. 1 km nach der Donaubrücke zwischen den BAB-Anschlussstellen …

LKW kippt auf A3 um Am Di., 03.07.2018, 09.45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger tschechischer Lkw-Fahrer die BAB A 3 in Richtung Nürnberg, ca. 1 km nach der Donaubrücke zwischen den BAB-Anschlussstellen …

Am Sonntag, 01.07.2018, gegen 10.25 Uhr, ereignete sich in Karlstein ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine zehnköpfige …

Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt Am Sonntag, 01.07.2018, gegen 10.25 Uhr, ereignete sich in Karlstein ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine zehnköpfige …

Gegen 12:30 Sonntagmittag kam es auf der A93 in Fahrtrichtung Regensburg kurz nach Regenstauf zu einem schweren Verkehrsunfall. Gemeldet wurden mehrere eingeklemmte Personen, …

Sonntagnachmittag: Schwerer Unfall auf der A93 bei Regensburg Gegen 12:30 Sonntagmittag kam es auf der A93 in Fahrtrichtung Regensburg kurz nach Regenstauf zu einem schweren Verkehrsunfall. Gemeldet wurden mehrere eingeklemmte Personen, …

Nahe der Pilsen-Allee kam es am Freitagabend gegen 20 Uhr noch zu einem Großeinsatz von Einsatzkräften. Gemeldet wurde eine Schlägerei mit mehreren Personen bei einem …

Mit Messer und Hammer: Schlägerei im Regensburger Stadtnorden Nahe der Pilsen-Allee kam es am Freitagabend gegen 20 Uhr noch zu einem Großeinsatz von Einsatzkräften. Gemeldet wurde eine Schlägerei mit mehreren Personen bei einem …

