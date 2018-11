Regensburg: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht!

Einen Blitzeinbruch führte ein Täter am Samstagvormittag, 24.11. in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Augsburger Straße durch. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Innerhalb einer Stunde drang der Unbekannte im Zeitraum zwischen 10:00 und 11:00 Uhr in die Wohnung ein, indem er die Eingangstüre aufbrach. Bei seinem Beutezug nahm der Täter schließlich Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich, sowie Tabakwaren mit.

Wer konnte im relevanten Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Tatortumfeld beobachten, welche mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten? Hinweise bitte an die ermittelnde Kriminalpolizei Regensburg unter Tel.-Nr. 0941/506-2888.

Polizeimeldung