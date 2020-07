Regensburg: Wöhrdbad wird ab September saniert

Bis 30. August hat das Wöhrdbad in Regensburg noch geöffnet. Ab September wird es saniert. Das Funktionsgebäude wird abgerissen und bis kommende Saison neu aufgebaut. Im Sommer 2021 soll das Stadtwerk.Wöhrdbad dann wieder öffnen.

Der Countdown für die diesjährige Freibadsaison im das Stadtwerk.Wöhrdbad in der Lieblstraße ist angelaufen. Badegäste können noch bis 30. August 2020 den Sommer in dem Regensburger Kultbad genießen.

Denn es steht eine Modernisierung an. Das über 40 ‎Jahre alte Funktionsgebäude ist ‎sanierungsbedürftig, die offene Bauweise nicht mehr zeitgemäß. Mit dem vorzeitigen Ende der diesjährigen ‎Freibadsaison beginnt gleichzeitig die Sanierung mit dem Abriss des Funktionsgebäudes ‎einschließlich Gastronomie und der Haus- und Badewassertechnik.

„Im Sommer 2021 erwartet die Regensburger ein modernisiertes Wöhrdbad mit neuem Funktionsgebäude, welches durch seine Struktur und Architektur diverse Annehmlichkeiten schafft und auch in puncto Hochwasserschutz optimiert sein wird“, so Manfred Koller, Geschäftsführer der das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH. „Für die ‎gesamte Baumaßnahme investieren wir rund ‎‎sechs Millionen Euro.“

Attraktionen und Öffnungszeiten

Doch bis die ersten Bagger anrollen, lockt das Traditions-Freibad mit einer Wasserfläche von 1.880 Quadratmeter. Mächtige, schattenspendende Bäume umgeben die 14.000 Quadratmeter Liegewiesen. Die naturnahe ‎Freizeitanlage bietet – nur einige Meter vom Donauufer entfernt – zahlreiche Attraktionen: ‎50-Meter-Sportbecken mit Sprungturm, großes Spaßbecken mit ‎Wasserrutsche, Kinderbecken ‎sowie einem Abenteuerspielplatz für die Kleinsten. Für das leibliche ‎Wohl wird auf der Garten-Terrasse gesorgt.‎

das Stadtwerk.Wöhrdbad ist täglich von 07:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Corona-bedingt gibt es zwei feste Badezeiten von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr sowie (nach einer intensiven Reinigung) von 14:30 Uhr bis 20:00 Uhr. Für die jeweiligen Zeiten können die Badegäste E-Tickets unter das-stadtwerk-regensburg.de erwerben.‎ Ein kleines Kontingent an Eintrittskarten gibt es auch direkt vor Ort an der ‎Kasse. Je Badezeit ist die maximale Besucherzahl weiterhin auf 800 begrenzt. Der Einlass von Kindern unter 12 Jahren ist aktuell nur in ‎Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder für die Betreuung ‎zuständigen Erwachsenen erlaubt.‎

Pressemitteilung das Stadtwerk.Regensburg / MB