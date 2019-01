Regensburg: Wilde Fahrt ohne Führerschein – großer Schaden

Am Sonntag, den 27.01.2019, gegen 14:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hornstraße in Regensburg zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte sich ein 19jähriger, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, an das Steuer eines BMW und startete den Motor. Als er losfuhr, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Er touchierte zunächst einen Lichtmast und ein Absperrgitter, er fuhr anschließend ca. 10 Meter einer Hecke nieder und landete schließlich im Maschendrahtzaun des benachbarten Eichamtes.

Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelleigen Euro-Bereich. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht gefährdet oder geschädigt.

Den Mann erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Polizeimeldung PI Regensburg Süd