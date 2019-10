Regensburg: Westbad öffnet wieder

Am Samstag, 19. Oktober, öffnen das Stadtwerk.Westbad und die Saunaanlage wieder ihre Pforten. Nach den turnusmäßigen Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie vereinzelten Umbauarbeiten stehen alle Westbad-Angebote im Innenbereich, das Lehrschwimmbecken und die Saunen wieder zur Verfügung. Ein erweitertes Kursprogramm bei dem im Wasser trainiert wird um an Land mehr Leistung zu haben, erwartet die Besucher.

Der Großputz im Westbad ist auch in diesem Jahr reibungslos und planmäßig verlaufen. „Das Team hat nicht nur sämtliche Becken geleert und gründlich gereinigt, auch wurden die technischen Einrichtungen gewartet“, so Alexander Süß, Betriebsleiter der das Stadtwerk.Bäder. „Für das Team stellt die Wartung und Reinigung immer eine Ausnahmesituation dar, die jedoch routiniert innerhalb des Zeitplans gemeistert wurde. Jetzt freuen sich alle – nicht nur die Badegäste – wieder auf den Badespaß.“

Auch in der gesamten Sauna-Anlage wurde geschrubbt und blitzblank gewienert, die Saunabänke abgeschliffen und teils ausgetauscht. Komplett umgestaltet hat man die beiden Ruheräume. Der obere Ruheraum, jetzt in edlem Anthrazit gehalten, erhielt ein völlig neues Raumklima durch eine begrünte Wand und kleine Brunnen als Raumteiler. Die neuen Sitz- und Liegegelegenheiten komplettieren das gemütliche Ambiente und lassen den herrlich weiten Ausblick auf die Winzerer Höhen ab sofort noch entspannter genießen. Der Außenruheraum wurde in sanfte Erdtöne getüncht, Raumteiler sorgen für mehr Privatsphäre und zusammen mit den neuen, gemütlichen Liegen kann man jetzt auch hier perfekt vom Alltag abschalten.

Die Nachfrage nach sportlichen Aktivkursen nimmt stetig zu. Deshalb hat auch das ‎Stadtwerk.Westbad nachgerüstet und sein Angebot erweitert. Es finden nun Montag bis ‎Freitag sowohl vormittags als auch nachmittags bis in den Abend hinein über 20 Kurse im ‎Wasser und auf dem Trockenen statt. Die Bandbreite reicht dabei von sportlich bis entspannt. ‎Die Teilnahme ist für Badbesucher kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Zusätzlich starten ab November zwei exklusive Kurse im Rahmen des neuen Kursangebots ‎‎„Aqua Balance“. Dabei handelt es sich um sieben aufeinander aufbauende 45 Minuten-Trainingseinheiten im ‎Wasser zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des gesamten Körpers.‎ Die begrenzte ‎Teilnehmerzahl auf maximal 10 Personen verspricht maximalen Nutzen unter fachlicher ‎Anleitung inklusive Bewegungskorrektur. In der Kursgebühr von 69,00 Euro ist der ‎Eintrittspreis für jeweils 1,5 Stunden bereits enthalten. Weitere Informationen und alles zur ‎Anmeldung online unter dem Punkt Sportangebote/Aqua Balance-Kurse auf der ‎Westbad-Homepage.‎

Am kommenden Samstag öffnen Westbad und Sauna ab 09:00 Uhr ihre Türen, täglich ist bis 22:00 Uhr geöffnet. Für Frühschwimmer steht das Sportbecken montags bis freitags bereits ab 07:00 Uhr zur Verfügung. Weitere Informationen unter das-stadtwerk-regensburg.de und 0941 601 2944.

Pressemitteilung von das Stadtwerk.