Regensburg: Westbad startet am 25. Mai in die Freibadsaison

Ab Dienstag, 25. Mai, wird der Freibadbereich im das Stadtwerk.Westbad wieder für Badegäste öffnen. Nach über sechsmonatiger Schließungsdauer öffnet das Bad im Kontext der Corona-Pandemie unter hohen Standards zur Gewährleistung der Abstands- und Hygieneregeln. Das Wöhrdbad bleibt wegen der aktuell laufenden Sanierung geschlossen.

„Wir freuen uns, unseren Badegästen ab dem kommenden Dienstag wieder die Möglichkeit geben zu können, den Freibadbereich im Westbad zu besuchen und ein Stück weit Normalität zu verspüren. Gleichzeitig steht der Schutz unserer Gäste und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an erster Stelle. Dementsprechend versuchen wir mit einem umfangreichen Konzept einen Spagat zwischen Badespaß auf der einen Seite und Gesundheitsschutz auf der anderen“, so Manfred Koller, Geschäftsführer von das Stadtwerk.Regensburg. Das Konzept zur Wiedereröffnung von das Stadtwerk.Westbad berücksichtigt intensiv die allgemein gültigen Regeln in Sachen Abstand und Hygiene und führt zu folgenden Rahmenbedingungen:

Öffnungszeiten:

Der Freibadebereich im Westbad wird täglich jeweils zwischen 07:00 Uhr und 21:00 Uhr geöffnet sein. Es werden, wie schon im vergangenen Jahr, zwei feste Badezeiten angeboten. Diese Zeiten sind zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr sowie zwischen 14:30 Uhr und 21:00 Uhr. Für die jeweiligen Zeiten können die Badegäste entsprechende Tickets erwerben.

Besucherzahl:

Um die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln gewährleisten zu können, muss die gleichzeitige Besucherzahl in den Bädern begrenzt werden. Im Westbad werden zu den jeweiligen Badezeiten maximal 500 Badegäste gleichzeitig vor Ort sein können.

Eintrittskarten:

Um die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich einer Terminvereinbarung und damit eihergehender Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können, werden die Eintrittskarten ausschließlich online angeboten. Auf der Homepage von das Stadtwerk.Regensburg (das-stadtwerk-regensburg.de) gibt es eine entsprechende Verlinkung zum Ticket-Portal. In diesem können die Eintrittskarten für die gewünschten Tage (max. fünf Tage im Voraus) und Zeiten gekauft werden.

Tarife:

Im Westbad gibt es einen einheitlichen Tarif. Für den Preis von 6,20 Euro, der normalerweise der Eintrittspreis für drei Stunden ist, für die Einzelkarte (Erwachsene) können die Badegäste die volle Dauer der jeweiligen Badezeit im Bad bleiben. Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren bezahlen 3,80 Euro Eintritt, Kinder (ab einer Körpergröße von 1 Meter und bis 14 Jahre) bezahlen 3,10 Euro. Ein Erwachsener mit zwei Kindern bis 14 ‎Jahre zahlt im Familientarif für ‎eine Badezeit 9,00 Euro, zwei Erwachsene mit drei ‎Kindern für eine Badezeit 15,00 Euro. Unter einem Meter ‎Körpergröße ist der Eintritt für Kinder im das Stadtwerk.Westbad generell frei.

Jahreskarten/Halbjahreskarten:

Badegäste, die bereits im Besitz einer gültigen Jahres- oder Halbjahreskarte sind, können sich im Online-Ticket-Portal eine kostenlose Eintrittskarte ausstellen lassen und erhalten dann damit, gegen Vorzeigen der Jahres- oder Halbjahreskarte an der Kasse, freien Eintritt. Dies gilt auch für Badegäste, die eine entsprechende Dauerkarte für das Wöhrdbad und das Hallenbad besitzen.

Zugangsvoraussetzung:

Als Zugangsvoraussetzung gelten die allgemein bekannten und angewandten Regeln:

– Aktueller Corona-Test mit negativem Testergebnis (max. 24 h alt)

– Gültiger Nachweis einer vollständigen Impfung

– Gültiger Nachweis einer Genesung

Als Service für die Badegäste sollen zeitnah zur Wiedereröffnung, im Parkplatzbereich des Westbads, Schnelltests angeboten werden.

Nutzung der Becken:

In den Becken gelten selbstverständlich ebenfalls die gängigen Abstandsregeln. Zudem gelten für die Becken Beschränkungen hinsichtlich der gleichzeitigen Anzahl an Badegästen, die sich darin aufhalten dürfen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Westbads werden die Einhaltung entsprechend kontrollieren.

Attraktionen in den Bädern:

Um die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln gewährleisten zu können, bleiben die Rutschen geschlossen. Der Sprungbetrieb wird mehrmals täglich unter Aufsicht durchgeführt. Der Spielplatz und das Volleyballfeld im Westbad sind nach der Wiedereröffnung nutzbar.

Vor Ort wird es in den Eingangsbereichen und den Bädern selbst eine umfangreiche Beschilderung für die Badegäste geben, damit sie sich optimal zurechtfinden können. Alle Verhaltensregeln werden ausführlich und anschaulich erklärt.

das Westbad.Regensburg/MB