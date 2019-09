Regensburg/Wenzenbach: Tote Frau aufgefunden

Heute Morgen hat uns Sabine Bauer, Tochter der seit vergangenem Dienstag (27.08.) vermissten Johanna Bauer, mitgeteilt, dass Johanna Bauer am gestrigen Dienstagabend tot aufgefunden worden ist. Ein Zugfahrgast soll die 84-jährige von einem Zug aus entdeckt haben. Die Polizei hat zunächst nur bestätigt, dass eine Leiche gefunden wurde. Die Familie der Verstorbenen bedankt sich bei allen Menschen für die Hinweise und die Teilnahme an der Suche.

Heute Morgen hat uns die traurige Nachricht erreicht: Johanna Bauer aus Wenzenbach soll gestern Abend in Prüfening in der Nähe von Bahngleisen von einem Fahrgast entdeckt worden sein. Laut den Angehörigen passt die Beschreibung der gefundenen Person auf die 84-jährige Frau. Die Polizei kann aktuell lediglich den Fund einer Leiche bestätigen- nicht, dass es sich um die Vermisste Johanna Bauer handelt. Weitere Informationen der Polizei sollen am Nachmittag folgen.

Johanna Bauer wurde seit Dienstag (27.08.) vermisst. Sie hatte die Wohnung ihrer Tochter in Regensburg verlassen, um nach Hause nach Wenzenbach zu kommen. Dort ist sie nie angekommen.

Die Polizei hatte sofort mit der Suche begonnen. Spürhunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Zahlreiche Hinweise aus der Öffentlichkeit hatten die Familie erreicht, die sich auch persönlich auf die Suche gemacht hatte.

Die Familie möchte sich bei allen Menschen, die Hinweise geliefert und bei der Suche geholfen haben, bedanken.