Regensburg: Weihnachtssingen in der Armin-Wolf-Arena

Großes Weihnachtssingen am 22.12.2018 ab 18:30 in der Armin-Wolf-Arena in Regensburg! Zusammen mit 150 Domspatzen werden viele Menschen gemeinsam für einen guten Zweck Weihnachtslieder singen. Der Eintritt ist kostenlos.

Am heiligen Abend singen viele Familien zusammen am Christbaum Weihnachtslieder. Am 22.12.2018, also zwei Tage vor Weihnachten, kann schon mal kräftig geübt werden: in der Armin-Wolf-Arena in Regensburg gibt es ein Weihnachtssingen! Eingeladen dazu ist JEDER. Der Eintritt ist kostenlos, es wird lediglich um eine Anmeldung gebeten.

Moderiert wird der Abend von Evi Reiter und Armin Wolf. Das musikalische Fundament werden die Nachwuchschöre der Domspatze und die Big Band Convention Ostbayern liefern. Neben den Musikern werden sich auch die Buchbinder Legionäre, die Eisbären und das Armin Wolf Laufteam als Sänger versuchen.

Der gesamte Erlös geht an das „Haus Mutter und Kind“ der Katholischen Jugendfürsorge Regensburg.