Regensburg: Vollsperrung der Landshuter Straße am 21.-22. März

Von Samstagabend, 21. März 2020, ab ca. 20:30 Uhr bis Sonntagnachmittag, 22. März 2020, ca. 14 Uhr wird im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 3 die südliche Autobahnbrücke über die Landshuter Straße abgebrochen. Während der Arbeiten ist die Landshuter Straße unterhalb der A 3 für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Der Autobahnverkehr ist von der Sperrung der Landshuter Straße nicht betroffen, die Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting muss nicht gesperrt werden.

Umleitungen auch für Buslinien, Fuß- und Radverkehr

Der Verkehr auf der Landshuter Straße wird während des Abbruchs in beiden Richtungen über die Bajuwarenstraße, die Markomannenstraße und die Franz-Josef-Strauß-Allee umgeleitet. Für Fußgänger und Radfahrer verläuft die Umleitung über die Bajuwarenstraße, die Markomannenstraße, die Franz-Josef-Strauß-Allee, die Römerstraße sowie die Kirchfeldallee. Die Buslinie 9 wird über den Odessa-Ring und die Max-Planck-Straße umgeleitet und kann die Haltestellen Bajuwarenstraße stadtauswärts sowie alle Haltestellen in Burgweinting nicht bedienen. Die Buslinie 11 fährt über die Markomannenstraße und die Franz-Josef-Strauß-Allee – ohne Halt an den Haltestellen Schwabenstraße, Schönebergerstraße und Benzstraße. Die Buslinien 23, 30 und 31 nutzen während der Vollsperrung die Umleitungsstrecke für den Straßenverkehr. Dabei können die Linien 23 und 31 stadtauswärts die Haltestellen Bajuwarenstraße und Benzstraße nicht bedienen. Stadteinwärts entfällt für die Linie 30 der Halt an der Haltestelle Benzstraße. Die Umleitungskarte steht auf der Projektwebseite www.a3-regensburg.de zur Ansicht und zum Download bereit.

Abbruch von 3.500 Tonnen Beton und Stahl

Mit der südlichen Brücke werden am Sperrwochenende vier Großbagger rund 3.500 Tonnen Beton und Stahl abbrechen. Drei Lkw werden die Abbruchmassen dann fortlaufend zu eigens angelegten, temporären Lagerflächen transportieren. So ist sichergestellt, dass die Arbeiten in kürzester Zeit durchgeführt werden. Der nächtliche Abbruch der Brücke mit schweren Abbruchbaggern ist lärmintensiv. Die Haushalte im Umkreis der Baustelle werden per Postwurfsendung am 14. März 2020 über die zu erwartende Lärmbelastung informiert. Nach dem Abbruch der südlichen Brücke wird diese bis November 2020 mit ausreichend Platz für dann drei Autobahnfahrspuren neugebaut. Hierzu ist am Wochenende 4. bis 5. Juli 2020 noch eine zweite Sperrung der Landshuter Straße notwendig. Die nördliche Brücke der A 3 über die Landshuter Straße wurde 2019 abgebrochen und neu errichtet.

Die Autobahndirektion Südbayern dankt für ihr Verständnis

Die Autobahndirektion Südbayern dankt den Anwohnern und den Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen und die Straßensperrungen.

Pressestelle der Autobahndirektion Südbayern