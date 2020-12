Regensburg: VHS geht neue Online-Wege

Als Live-Stream startet ebenfalls im Januar die Reihe „Stadtwissen um 4“. Am 15. Januar geht es um das Thema „Bier und Wein“ in Regensburg. Weiter geht es mit „Johannes Kepler und Regensburg“, dem Alleengürtel und seiner „Urbanen Dimension“ und „Kunstwerke an der Universität Regensburg“ sowie um das Kleinod „Erhardikapelle“. Alle Termine der Reihe gibt es auf der Homepage.

In individuellen Online-Schulungen zum Thema „vhs.cloud“ werden derzeit viele Dozentinnen und Dozenten, aber auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergebildet. Täglich von 14 bis 16 Uhr (außer Donnerstag) ist eine Anmeldung unter lernpunkt@regensburg.de oder per Telefon 0941/5075433 möglich. Die Volkshochschule Regensburg hat in vielen Bereichen bereits über das Jahr auf digitalen oder hybriden Unterricht umgestellt. Aus Bereichen wie Sprache, Gesundheit, Kultur, Bildung, Gesellschaft sowie Deutsch und Integration finden die Kurse online über die Lernplattform vhs.cloud statt.

Ebenfalls neu ist das Video-Angebot der Volkshochschule für die Reihe „Offene Hochschule“ mit dem Thema „Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit“. Nachdem circa 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Live-Streams der Vorträge und Diskussionen verfolgten, gibt es nun die spannenden Veranstaltungen hochkarätiger Professoren als Videos auf Abruf unter vhs-regensburg.de.

Pressemitteilung Stadt Regensburg