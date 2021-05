Regensburg: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer – Polizei sucht nach Zeugen

Ein Radfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Hier die Pressemitteilung der PI Regensburg Nord:

Am frühen Sonntagabend ereignete sich in der Brandlberger Straße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Radfahrern und einem Omnibus.

Hierbei fuhren die beiden Radler mit ihren Rennrädern in stadteinwärtiger Richtung, als ihnen der Linienbus entgegenkam. Nachdem zu beiden Straßenseiten hin parkende Pkw die Fahrbahn verengen, führte der vorausfahrende 32jährige Fahrradfahrer beim Erblicken des Linienbusses eine Vollbremsung bis zum Stillstand hin. Der nachfolgende 21jährige Radler erkannte dies zu spät, vollzog ebenfalls eine Vollbremsung und kam dabei zu Sturz, ohne auf seinen Vordermann aufgefahren zu sein. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden an dem hochwertigen Sportgerät beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Inwieweit das Verhalten des 45jährigen Busfahrers an der Entstehung des Unfalles als mitursächlich betrachtet werden muss, werden die Ermittlungen der hinzugezogenen Polizeibeamten der PI Regensburg Nord zeigen. Hierzu werden Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, gebeten, sich mit dieser Dienststelle unter 0941/506-2221 in Verbindung zu setzen.