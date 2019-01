Regensburg: Verkehrsunfall – Fahrer schwer verletzt

Am späten Montagabend (14.01.) kam es gegen 20:15 Uhr in der Burgweinitinger Straße, kurz vor der Kreuzung Max-Planck-Str., zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Auto kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und drehte sich anschließend um die eigene Achse. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug völlig deformiert. Teile davon waren über die gesamte Fahrbahn verstreut und wurden zum Teil in ein angrenzendes Feld geschleudert.

Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte befanden sich zwei Personen im Fahrzeug. Der eingeklemmte Beifahrer wurde von der Berufsfeuerwehr durch technisches Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit. Der schwerverletzte Fahrer wurde nicht eingeklemmt. Nach den Rettungsmaßnahmen wurden beide Personen an den Rettungsdienst übergeben und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Berufsfeuerwehr sperrte die Burgweintinger Str. komplett und stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher.

Für die Aufnahme des Unfalls durch einen von der Polizei hinzugezogenen Sachverständigen, wurde die Einsatzstelle durch den nachalarmierten Lichtmast der Feuerwehr großflächig ausgeleuchtet. Die Unfallursache ist bisher unbekannt.

Neben dem Rüstzug der Berufsfeuerwehr waren zwei Rettungswagen, zwei Notärzte, der Einsatzleiter Rettungsdienst und die Polizei an der Einsatzstelle.