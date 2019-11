Regensburg: Veranstaltungshinweis – Tanzeria und Capoeira Kurs

Der Klangfarben e.V. veranstaltet zu Wochenende hin zwei Veranstaltungen.

Falls Sie Ihren Drang nach abwechslungsreichem Groove nicht unterdrücken möchten, bietet der Tanzeria Groove Club des Klangfarben e.V. genau das Richtige. Am Freitag ab 21 Uhr ist in der Alten Mälze von Funk bis Rock, über Reggae und Elektronischer Musik alles geboten. Für die, die es ein bisschen gefährlicher möchten bietet der Verein Klangfarben e.V. am Samstag im BIC im Köwe einen Capoeira Schnupperkurs an.

© Thomas Peter Widmann

MWi