Regensburg: Unfallflucht mit verletzter Person – Zeugen gesucht

Am 23.07.2019, gegen 15.00 Uhr, kam es in der Grünthaler Straße in Regensburg im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, von dem keinerlei Beschreibung vorliegt, befuhr die Grünthaler Straße in Richtung Regensburg. Zwischen Hinterer und Vorderer Keilbergstraße befuhr gleichzeitig ein 53-jähriger Landkreisbewohner die Grünthaler Straße mit seinem blauen Ford Focus in Richtung Grünthal.

Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Da der 53-Jährige sein Fenster geöffnet hatte, schlug durch den Anprall der Außenspiegel seines Fahrzeugs in den Innenraum und verletzte den Mann am Kopf. Er musste in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert werden. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den Schaden oder den Verletzten zu kümmern. Der Sachschaden am Ford wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zum unbekannten Unfallbeteiligten unter der Telefonnummer 0941/506-2221 an die Polizeiinspektion Regensburg Nord oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeimeldung