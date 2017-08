Starker Regen, Stürme und Gewitter sorgten gestern Abend für erhebliche Behinderungen. Bei der Polizeieinsatzzentrale Oberpfalz in Regensburg wurden am Freitag, 18. August 2017, …

Oberpfalz: Folgen des Unwetters Starker Regen, Stürme und Gewitter sorgten gestern Abend für erhebliche Behinderungen. Bei der Polizeieinsatzzentrale Oberpfalz in Regensburg wurden am Freitag, 18. August 2017, …

Schierling: Frau fährt auf einer Baustelle mit Lkw einem Mann über den Fuß Ups… Auf einer Baustelle in Schierling übersah eine Frau einen am Boden knienden Mann und fuhr ihm mit einem Lkw über den Fuß. Bei Bauarbeiten wurde am 18.08.2017 …

