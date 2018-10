Regensburg: Unbekannter springt auf Auto

In der Nacht von Donnerstag, den 04.10.2018, auf Freitag, den 05.10.2018, wurde ein am Obermünsterplatz geparkter Pkw massiv beschädigt. Eine bislang unbekannte Person muss nach Spurenlage auf das Dach des VW geklettert und darauf gesprungen sein. Hierdurch wurde der Pkw verbeult, der Lack wurde zerkratzt und in der Windschutzscheibe entstanden mehrere Risse. Der entstandene Sachschaden dürfte im oberen vierstelligen Euro-Bereich liegen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0941/506-2001 mit der PI Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.

pm/MS