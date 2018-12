Regensburg: Unbekannter schlägt mit Glasflasche zu

Am 16.12.2018 gegen 04:00 Uhr kam es vor einem Parkhaus im St.-Peters-Weg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In deren Verlauf versuchte ein bislang nicht bekannter Täter auf eine am Boden liegende Person mit einer Glasflasche einzuschlagen. Glücklicherweise traf er hierbei nicht direkt, so dass durch die Scherben lediglich Schnittverletzungen an den Händen entstanden. Eine Frau stürzte im Zusammenhang mit dem Vorfall und wurde hierbei am Bein verletzt.

Von Martin Straler