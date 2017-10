Regensburg: Unbekannter Mann tot aus Donau geborgen

Am Samstag (28.10.) kurz nach Mitternacht teilte ein Mann über Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz mit, dass auf der Burgruine in Brennberg ein junges …

Am Samstag (28.10.) kurz nach Mitternacht teilte ein Mann über Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz mit, dass auf der Burgruine in Brennberg ein junges …

Brennberg: Polizei beendet Flatrate-Party auf der Burg Am Samstag (28.10.) kurz nach Mitternacht teilte ein Mann über Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz mit, dass auf der Burgruine in Brennberg ein junges …

Brennberg: Polizei beendet Flatrate-Party auf der Burg Am Samstag (28.10.) kurz nach Mitternacht teilte ein Mann über Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz mit, dass auf der Burgruine in Brennberg ein junges …

Brennberg: Polizei beendet Flatrate-Party auf der Burg Am Samstag (28.10.) kurz nach Mitternacht teilte ein Mann über Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz mit, dass auf der Burgruine in Brennberg ein junges …