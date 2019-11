Regensburg: Unbekannter macht sich an drei Geschäften zu schaffen

Am Wochenende versuchte ein unbekannter Täter in drei Geschäfte im Zentrum von Regensburg einzubrechen. Aus einem Gebäude konnte Bargeld entwendet werden.

Ein bislang Unbekannter wollte im Zeitraum von Samstag, 08.11.2019, 18:00 Uhr, bis Montag, 11.11.2019, 07:00 Uhr, in ein Geschäft in der Glockengasse eindringen. Nachdem er nicht in das Innere gelangte, ging er zum Geschäft nebenan und versuchte dort sein Glück. Er konnte Bargeld im Wert eines mittleren dreistelligen Bereichs mitnehmen.

Auch an einem dritten Gebäude in der Straße hatte sich der unbekannte Täter zu schaffen gemacht. Dort scheiterte er aber letztlich ebenfalls.

Es kam zu einem Gesamtsachschaden von etwa 1000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Pressemitteilung PP Oberpfalz