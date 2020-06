Regensburg: Unbekannter belästigt zwei Frauen – Täterbeschreibung

Am Mittwochabend hat ein bislang unbekannter Täter am Donauufer zwei junge Frauen belästigt. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung der beiden Frauen nach dem Unbekannten.

Bereits am Mittwoch, den 24.06.2020, gegen 21.45 Uhr belästigte ein bislang unbekannter Täter zwei junge Damen am Donauufer in der Nähe der Wassergasse.

Zunächst legte sich der Täter in ihre unmittelbare Nähe und sprach sie an. Schließlich entkleidete er sich komplett und fasste sich an sein Geschlechtsteil. Die Damen verließen die Örtlichkeit.

Der Unbekannte ist

etwa 30 Jahre alt,

175 cm groß und

schlank.

Er hatte einen orientalischen Phänotypus und

sprach gebrochen Deutsch,

hatte kurze glatte Haare und

trug einen Bart.

Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Regensburg Nord (0941 / 506 2221) in Verbindung zu setzen.

Pressemitteilung PI Regensburg Nord