Regensburg: Unbekannter befriedigt sich in Bus – Zeugen gesucht!

Am Samstag, den 29.06.2019, kam es gegen 17:00 Uhr, im Bus der Linie 10 in Regensburg zu einem Vorfall der besonderen Art. Ein bislang unbekannter Täter setzte sich in die hinteren Reihen des Busses und steckte seine Hand in die Hose. Dort manipulierte er an seinem Glied. Hierbei suchte er Sichtkontakt zu einer jungen Dame, die dies auch bemerkte.

Die junge Dame stieg anschließend aus dem Bus aus. Der unbekannte Mann folgte der Dame zwar kurz, verlor diese jedoch im weiteren Verlauf aus den Augen.

Beschreibung:

Zirka 40 Jahre,

1,75m,

glatte kurze Haare,

blaue Augen,

kein Bart,

keine Brille,

Tätowierung am linken Oberarm,

trug Sportkleidung, dunkle Sporthose, dunkelblaues T-Shirt.

Nach dem der Bus der Linie 10 zu diesem Zeitpunkt mit weiteren Fahrgästen besetzt gewesen ist, bittet die Polizei, Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd, 0941/506-2001, in Verbindung zu setzen.

Pressemitteilung PI Regensburg Süd