Regensburg: Unbekannte treten Autospiegel ab

Unbekannte Vandalen haben in der Nacht mehrere Autos im Weinweg beschädigt, die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag, gegen 5.30 Uhr, wurden durch eine Polizeistreife im Weinweg in Regensburg mehrere Beschädigungen an geparkten Pkw festgestellt. Hierbei wurden jeweils die linken Außenspiegel abgetreten. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2001 zu melden.