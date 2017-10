Regensburg: Unbekannte beschädigen Skulptur – 30.000 Euro Schaden

Nach einem Einbruch im Juli 2017 in ein Ladengeschäft für Tierbedarf an der Regensburger Straße gelang es der Kripo Amberg nun im Nachgang einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Der …

Burglengenfeld: Ermittlungserfolg nach Einbruch in Geschäft für Tierbedarf Nach einem Einbruch im Juli 2017 in ein Ladengeschäft für Tierbedarf an der Regensburger Straße gelang es der Kripo Amberg nun im Nachgang einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Der …

Hauptbahnhof Regensburg: Herrenloses Gepäckstück sorgte für Aufregung Eine verdächtiges, herrenloses Gepäckstück hat am Dienstagnachmittag (10. Oktober) am Hauptbahnhof in Regensburg kurzzeitig für Aufregung und auf zwei Gleisen für eine …

