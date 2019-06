Regensburg: Typisierungsaktion beim „Bavaria Africa“-Festival

Am Wochenende findet in Regensburg auf Schloss Pürkelgut das „Bavaria Africa“-Festival statt. Am Samstag gibt es eine Typisierungsaktion – denn die 42-Jährige Astrid G. hat Leukämie und sucht dringend eine passende Stammzellenspende. Von 11 bis 18:30 Uhr können Sie helfen!

Leukämie – Jedes Jahr bekommen rund 13.000 Deutsche diese Schockdiagnose. Im September vergangen Jahres wurde bei der 42-jährigen Astrid G. akute myeloische Leukämie, kurz AML, diagnostiziert. Bei dieser besonders aggressiven Form vermehren sich die Krebszellen in kürzester Zeit. Eine passende Stammzellenspende könnte die erhoffte Rettung bedeuten, erweist sich in diesem Fall aber als besonders schwierig. Denn die zweifache Mutter ist Deutsch-Nigerianerin – diese ethnische Zusammensetzung erschwert die Suche nach einem sogenannten genetischen Zwilling, sind doch weltweilt nur knapp drei Prozent der Spender ethnisch gemischt. Deshalb sucht Astrid G. mit der Unterstützung ihrer Familie und Freunde seit Monaten nach einem geeigneten Spender mit ebenfalls europäisch-westafrikanischen Wurzeln.

Am Samstag, den 08. Juni, findet von 11.00 – 18:30 Uhr eine Typisierungsaktion auf dem „Bavaria Africa“ statt, die von der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) unterstützt wird. Dabei kann sich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 45 Jahren in die Stammzellspenderdatei der Stiftung AKB aufnehmen lassen. Die Vielfalt der für eine Stammzelltransplantation wichtigen Gewebemerkmale ist so groß, dass auch in diesem großen Netzwerk noch immer für jeden fünften Patienten kein perfekt passender Spender gefunden wird. Deshalb und weil auch jedes Jahr Menschen aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen aus den Dateien ausscheiden, ist es dringend notwendig, neue potenzielle Stammzellspender zu finden. Die Veranstalter, Peter Kittel und Salit Huber, versprechen sich viel von der Aktion.

„Mit unserem Festival haben wir auch eine soziale Verantwortung. Daher möchten wir uns mit Astrid G. und allen Erkrankten solidarisieren, die auf eine Stammzellenspende angewiesen sind. Vielleicht finden wir in der afrikanischen Community auf dem „Bavaria Africa“ die Nadel im Heuhaufen. Alle sind aufgerufen, sich typisieren zu lassen und so zum potenziellen Lebensretter zu werden“, so Peter Kittel.

Weitere Informationen zu Astrid G. unter www.help-astrid.com sowie unter www.akb.de oder auf www.bavariaafricafestival.de.

Pressemitteilung Peter Kittel Veranstaltungsservice