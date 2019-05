Regensburg: Tumulte nach Leichenfund in Asylbewerberunterkunft

In einer Regensburger Asylunterkunft wurde heute Vormittag eine tote Frau gefunden. Bei der Toten soll es sich um eine 31-jährige Nigerianerin handeln. Nach dem Fund der Leiche soll es zu großen Tumulten gekommen sein. 40 bis 50 Bewohner haben Polizeibeamte attackiert, so Dietmar Winterberg vom Polizeipräsidium Oberpfalz. Die Polizisten wurden mit Steinen beworfen. Die Todesursache ist noch völlig unklar.

Nachdem eine 31-jährige Schwarzafrikanerin im Regensburger Ankerzentrum tot aufgefunden wurde, kam es zu großen Tumulten. Pressesprecher Dietmar Winterberg berichtet von 40-50 Bewohner, die die Polizeikräfte attackiert haben. Mit Steinen wurden die Polizisten von den Bewohnern beworfen. Die Todesursache ist aktuell noch völlig unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen

Ausschreitungen in Regensburger Asylunterkunft nach Todesfall

REGENSBURG. Am Samstagvormittag kam es zu einem Todesfall in einer Regensburger Asylbewerberunterkunft. Der Tod einer jungen Frau war wohl mit ein Anlass für eine hohe Emotionalisierung. Die Polizei befindet sich derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Samstagvormittag, 11, Mai 2019, gegen 08.50 Uhr, wurde in einer Regensburger Asylunterkunft in der Zeißstraße (ANKER-Zentrum) eine leblose Person gemeldet. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod einer Frau feststellen. Die Ursache dafür ist noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Während der Aufnahme wurden die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei von Bewohnern der Unterkunft bedrängt und angegriffen.

Die Stimmung unter Teilen der Bewohner heizte sich auf, sodass ein Bergen der Leiche nicht möglich war. Nachrückende Polizeikräfte wurden u.a. mit Steinen und anderen Gegenständen beworfen.

Die Polizei befand sich mit einem Großaufgebot an der Einrichtung. Auch die Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Oberpfalz ist im Einsatz um mit den Bewohnern in Kontakt zu treten. Die Polizei versucht beruhigend auf die Bewohner einzuwirken.

Gegen 11.40 Uhr konnte der Leichnam der Frau schließlich geborgen und an ein Bestattungsunternehmen übergeben werden. Bei dem Einsatz wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Personen verletzt.