Regensburg: Tresor geklaut – Anhänger wieder aufgetaucht

In Dechbetten brachen Unbekannte am Sonntag, 28.07.2019, in eine Gaststätte ein und entwendeten einen ca. 200 kg schweren Tresor. Zum Abtransport stahlen sie einen geparkten Anhänger. Dieser Anhänger ist nun wieder aufgetaucht.

Wie bereits berichtet, ereignete sich zwischen 01.30 Uhr und 08.45 Uhr im Regensburger Stadtteil Dechbetten ein Einbruch in eine Gaststätte. Erst am Samstag, 27.07.2019, scheiterte an der gleichen Örtlichkeit ein Einbruchsversuch im Zeitraum zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr.

Beim zweiten Versuch drangen die nach wie vor unbekannten Täter über ein Fenster in das Gebäude ein. Dort entwendeten sie einen ca. 200 kg schweren Tresor und verbachten ihn ins Freie. Ein in der Nähe geparkter Anhänger wurde hierzu gestohlen und zum Abtransport des Tresors verwendet. Der Anhänger wurde am Mittwoch, 31.07.2019 auf einem Waldpfad südlich des Prüfeningers Schlossgartens aufgefunden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet nochmals die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat im Bereich des Prüfeninger Schlossgartens / Prüfeninger Schloßstraße verdächtige Personen, Fahrzeuge, Geräusche oder Ladetätigkeiten bemerkt, die im Zusammenhang mit dem Einbruch und dem gestohlenen Anhänger stehen könnten?

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 oder direkt an jede andere Polizeidienststelle.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Oberpfalz