Regensburg: Toter Mann in Gebüsch gefunden

Am späten Sonntagnachmittag hatten Passanten eine leblose Person in einem Gebüsch in der Nähe eines Sportplatzes in Regensburg gefunden. Die Todesursache ist noch unklar.

Am Sonntag, 18.08.2019, gegen 16.30 Uhr, fanden Passanten in einem Gebüsch im Ziegelweg in Regensburg, unweit eines Sportplatzes, eine männliche leblose Person vor. Der unverzüglich herbei gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Person dürfte, ersten Einschätzungen zufolge, schon mehrere Tage tot sein.

Die Todesumstände sind derzeit noch völlig unklar.

Die Identität des Mannes steht fest, es handelt sich um einen 60-Jährigen, der in Regensburg wohnte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die weiteren Ermittlungen hierzu. Ein Obduktionstermin ist für diese Woche anberaumt. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise auf die genaue Todesursache.

Pressemitteilung PP Oberpfalz