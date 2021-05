Regensburg: Theaterprogramm für die Freilichtsaison vorgestellt

Endlich wieder Theater – mit diesen Worten beginnt die Pressemitteilung des Theaters Regensburg zum Beginn der Freilicht-Saison 2021. Heute haben die Verantwortlichen ihre Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt. Von Anfang Juni bis Ende Juli wollen sie – abhängig von Wetter und Inzidenzzahlen – die Freiluftbühne im Ostpark, den Innenhof des Thon-Dittmer-Palais und den Westhafen des Bayernhafens in Regensburg bespielen.

Hier unser Bericht zum Programm des Theaters Regensburg

Hier die Pressemitteilung des Theaters Regensburg

Endlich wieder Theater! Am gestrigen Sonntag, 16. Mai 2021 meldete das Robert-Koch-Institut für Regensburg einen Wert von 80,3 – und damit endlich das Unterschreiten der entscheidenden 100er-Marke der 7-Tages-Inzidenz. In greifbare Nähe rücken damit die Freilicht-Pläne des Theaters Regensburg, die am heutigen 17. Mai 2021 im Rahmen einer Pressekonferenz auf der neu errichteten Freilichtbühne im Ostpark vorgestellt wurden:

Vom 5. Juni bis 22. Juli 2021 sind mit „Bunbury“ und „Summertime!“ circa 20 Schauspiel- und Tanzvorstellungen auf der Freilichtbühne im Ostpark geplant, ebenfalls ab 5. Juni 2021 soll eine Serie an Sommerkonzerten im Innenhof des Thon-Dittmer-Palais zu Gehör kommen und am 3.+4. Juli 2021 schließlich folgt das große Open-Air-Spektakel „Das Rheingold“ im Westhafen des Bayernhafens.

Intendant Jens Neundorff von Enzberg und die Spartenleiter Klaus Kusenberg (Schauspiel), Georg Reischl (Tanz) und Generalmusikdirektor Chin-Chao Lin stellten die Programme der Freilichtbühnen vor. Dr. Matthias Schloderer (Kaufmännischer Direktor) und Martin Stevens (stellvertretender Technischer Direktor) standen Rede und Antwort zu den Hygiene-Konzepten und informierten über Vorverkaufsmodalitäten, Sitzpläne und den Ticketerwerb.

FREILICHT-INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

Freilicht-Saison am Theater Regensburg

Vom 5. Juni bis 22. Juli 2021 bespielt das Theater Regensburg drei Open-Air-Bühnen im Ostpark, Thon-Dittmer-Palais und im Westhafen mit Programmen aus Schauspiel, Musiktheater und Konzert. Voraussetzung für den Start ist, dass die 7-Tages-Inzidenz mehrere Tage stabil unter dem Wert von 100 geblieben ist.

Verkaufsstart & Tickets

Für alle Vorstellungen vom 5. Juni – 4. Juli 2021 (Ostpark, Thon-Dittmer-Palais) und

„Das Rheingold im Hafen“ (3.+4.7.21):

>> Vorverkaufsstart am Mittwoch, 26. Mai 2021, 10 Uhr

>> Vorverkaufsstart am Dienstag, 15. Juni 2021, 10 Uhr

können ein exklusives Vorkaufsrecht von einem Tag in Anspruch nehmen und erhalten auf

ihren Kartenkauf 20 % Rabatt.

geschlossen ist, ist das Verkaufsteam zu folgenden Zeiten am Telefon und per Mail

erreichbar: Mo / Di / Do / Fr: 10–18 Uhr, Mi: 14–18 Uhr (außer 26.5.: 10–18 Uhr), Sa: 10–14 Uhr Kartentelefon: 0941 / 507 2424 Online-Shop: www.theaterregensburg.de Bestellformular: Kartenbestellungen über das Formular werden bereits im Vorfeld

angenommen, aber erst zeitgleich mit der Öffnung des Kartentelefons und OnlineShops nach Reihenfolge des Posteingangs bearbeitet.

Tickets werden in 1er- und 2er-Inseln mit 1,5 m Abstand und ausschließlich personalisiert verkauft. Reservierungen sind leider nicht möglich.

Testpflicht / Nachweis von Impfung oder Genesung

Der Vorstellungsbesuch ist bei einer Inzidenz von über 50 nur für Personen mit einem tagesaktuellen negativen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest, für vollständig Geimpfte oder nachweislich Genesene möglich. Eine Liste über Schnelltestmöglichkeiten finden Sie unter:

https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/schnelltestmoeglichkeiten-in-regensburg

bzw. www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/aktuelles/coronavirus

An Sonntagen plant das Theater Regensburg derzeit eine kostenlose SchnelltestMöglichkeit im Theater am Bismarckplatz (ohne Reservierung).

Wenn Sie sich krank fühlen oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu Covid19-Erkrankten hatten, können Sie die Veranstaltung leider nicht besuchen.

Maskenpflicht

Am Veranstaltungsort besteht – auch während der Vorstellung – die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske (oder einer Maske mit gleichwertigem medizinischen Standard).

Abendkasse & Einlass

Theater im Ostpark + Thon-Dittmer-Palais: 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn

Westhafen: 1,5 Stunden vor Vorstellungsbeginn

BesucherInnen werden gebeten, ihren Test-/Impf-/Genesungsnachweis und einen Lichtbildausweis bereit zu halten.

Info- und Wetterhotline

Unter der Telefonnummer 0941 / 507 5425 und auf www.theaterregensburg.de erhalten Sie aktuelle Informationen zu Test- und Maskenpflicht. Bei unsicherer Wetterlage können Sie sich ab 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn unter dieser Nummer auch informieren, ob die Veranstaltung stattfindet.

Sollte eine Vorstellung witterungsbedingt oder aufgrund der Infektionsschutzverordnung nicht stattfinden können, erhalten Sie den vollen Kartenpreis zurück.

Gastronomie

Einen Kiosk mit kleinem Biergarten (inkl. Registrierung) wird es nach aktuellem Planungsstand an der Freilichtbühne im Ostpark geben. Auch für den Westhafen ist Gastronomie geplant.