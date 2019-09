Regensburg: Theaterfest am 15.09.2019

Traditionsgemäß findet nach der Sommerpause am Theater Regensburg ein Theaterfest statt - diesen Sonntag, am 15. September ist es wieder so weit! Ab 11 Uhr öffnet das Theater Regensburg die Türen zu allen Spielstädten und lädt zum großen Theaterfest für die ganze Familie ein.

Ab 11 Uhr gibt es beim Tag der offenen Türe vom Theater Regensburg ein buntes Programm für groß und klein! Nach dem großen Erfolg im Vorjahr endet der Theatertag erneut mit einer Party auf der Bühne im Theater am Bismarckplatz.

Aber erst mal können Sie ab vormittags ein volles Programm mit Matineen zu den anstehenden Premieren und spielerischen Ausblicken auf den Spielplan in allen Sparten genießen. Sie haben Gelegenheit, die bekannten und neuen Künstler/innen unseres Ensembles persönlich kennen zu lernen und bei Führungen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Nehmen Sie an der öffentlichen Chorprobe oder dem Dirigier-Workshop teil, spielen Sie Kicker mit Theatermitarbeiter/innen oder versuchen Sie sich am „Musikalischen Glücksrad“. Für unsere kleinen Gäste gibt es eine große Spielstraße, Kinderschminken und die Kinderdisco.

Das gesamte (vorläufige) Programm: