Regensburg: Teilsperrung der Augsburger Straße ab 19. November

Ab Montag, den 19. November 2018, verlegt die REWAG neue Mittelspannungs-Versorgungsleitungen in ‎der Augsburger Straße in Regensburg.‎ Die Arbeiten finden im Bereich der Autobahnbrücke der A3 von der Kreuzung Augsburger ‎Straße/Franz-Josef-Strauß-Allee bis zum Kreuzungsbereich Augsburger ‎Straße/Wolframstraße statt. Die Augsburger Straße ist deshalb ab dem 19. November 2018 deshalb in diesem Bereich für ‎etwa zwei Wochen bis Anfang Dezember 2018 für den kompletten Straßenverkehr gesperrt.‎