Regensburg: Tag der offenen Tür im Wasserkraftwerk Pfaffenstein am Sonntag

Am 25. März bietet die REWAG allen Interessierten Einblicke in das Wasserkraftwerk Pfaffenstein. Der Tag der offenen Tür beginnt um 11 Uhr und endet um 17 Uhr. An zahlreichen Stationen werden die Besucher von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Uniper Kraftwerke GmbH umfassend über die Technik des Wasserkraftwerks informiert.

Das Ganze kostenlos und ohne Anmeldung. Darüber hinaus bietet die REWAG allerhand Wissenswertes rund um die Themen Ökostrom und Trinkwasser. Das Wasserkraftwerk befindet sich am Pfaffensteiner Wehr. Es empfiehlt sich die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Parkmöglichkeiten sind am Dultplatz vorhanden.

Das Wasserkraftwerk Pfaffenstein

Die REWAG vermarktet seit Anfang des Jahres 2017die Strommengen aus dem Wasserkraftwerk ‎Pfaffenstein in Regensburg. Das Kraftwerk ist im Besitz der Rhein-Main-Donau AG und wird betrieben von der Uniper Kraftwerke GmbH. Ökostrom-Kunden der REWAG erhalten ihren grünen Strom aus dem Wasserkraftwerk und somit zu 100 Prozent aus der Region. Der Regensburger Energieversorger nimmt ‎den umweltfreundlich erzeugten Strom vollständig ab. Pro Jahr sind das durchschnittlich etwa 40 Millionen Kilowattstunden ‎Ökostrom. Damit können rund 11.500 Haushalte ein Jahr mit grünem Strom versorgt ‎werden.‎

‎1977 nahm die Rhein-Main-Donau AG das Kraftwerk Pfaffenstein in Regensburg in ‎Betrieb. Die Rhein-Main-Donau AG ist eine Mehrheitsbeteiligung der Uniper Kraftwerke GmbH, die über ihre Wasserkraftsparte auch die Betriebsführung des Kraftwerks innehat. Das Kraftwerk mit seinen drei Wehrfeldern nutzt eine Ausbaufallhöhe von 3,89 ‎Metern zur umweltfreundlichen Stromerzeugung. Es verfügt über zwei Kaplanturbinen mit ‎einem Laufraddurchmesser von 4,7 Metern und einer Ausbauleistung von insgesamt 7,2 ‎Megawatt (2x 3,6). Kaplanturbinen sind für die Stromerzeugung aus relativ wenig ‎Fallhöhe und an Flüssen mit großer Wasserführung ideal. Durch die verstellbaren Leit- ‎und Laufradschaufeln können Kaplanturbinen an die jeweilige Wassermenge, zum Beispiel bei Hoch- oder Niedrigwasser, sehr gut ‎angepasst werden und sind mit einem Wirkungsgrad von fast 90 Prozent bestens‎geeignet für den Einsatz an der Donau. ‎

Internationaler Tag des Wassers

Die Vereinten Nationen haben den 22. März eines jeden Jahres zum Tag des Wassers erklärt. Seit 1993 soll damit weltweit zum sorgfältigen Umgang mit dem kostbaren Lebensmittel aufgerufen werden. „In der Trinkwasserversorgung zu arbeiten heißt, die Versorgung mit unserem wichtigsten Lebensmittel sicherzustellen“, erklärt REWAG-Vorstandsvorsitzender Olaf Hermes. Die REWAG versorgt rund 179.000 Menschen mit durchschnittlich 34.000 Kubikmetern Trinkwasser pro Tag. Die REWAG-Mitarbeiter kümmern sich rund um die Uhr darum, dass Trinkwasser jederzeit frisch zur Verfügung steht. Rund 1.700 Kontrollen jährlich im REWAG-eigenen Labor und in zertifizieren Fremdlabors garantieren ein stets gesundes und hygienisch einwandfreies Produkt.

Video: So sieht ein Tag der offenen Tür im Wasserkraftwerk aus

Das REWAG-Trinkwasser

Das REWAG-Trinkwasser ist ein hartes Wasser. Konkret hat es einen Wert von 17 Grad deutscher Härte (17°dH) und fällt damit knapp in den Härtebereich „hart“. Für den Menschen ist das gut. Denn die Bestandteile von Kalk im Wasser – Calcium, 92 Milligramm pro Liter (mg/l), und Magnesium, 18 mg/l – sind für den Konsumenten lebenswichtige Mineralstoffe. Sie dienen zum Beispiel dem Aufbau von Knochen und Zähnen und sind für den Energiestoffwechsel unerlässlich. Bei der Dosierung von Wasch- und Reinigungsmitteln gilt: Das Wasser der REWAG befindet sich im unteren Bereich der Härteskala für „hart“. Für normal bis leicht verschmutzte Wäsche wird eine Waschmitteldosierung zwischen dem Härtebereich „mittel“ und „hart“ empfohlen. So helfen Verbraucher, die Umwelt zu schützen und sparen zugleich Geld. Haushaltsgeräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen oder Spülmaschinen sollten jedoch regelmäßig entkalkt werden. Mehr Infos zum Trinkwasser und viele Tipps zum Wassersparen gibt es auf www.rewag.de.

