Regensburg: Tafel wegen Corona geschlossen – Caritas hilft mit Einkaufsgutscheinen  

Die Corona-Krise trifft auch die Tafeln hart. Wegen Kontakten zu Corona-Verdachtsfällen musste die Tafel Regensburg vorübergehend schließen. Die Caritas in Regensburg bieten ab Dienstag eine Soforthilfe an.

Die Tafeln leisten überall in Deutschland einen wertvollen Dienst für Arme und Bedürftige bei der Versorgung mit Lebensmitteln. „Es darf keine Lücke entstehen, wenn die Regensburger Tafel jetzt schließen muss“, so Caritasdirektor Michael Weißmann. „Die Caritas steht bereit! Wir werden in größerem Umfang Einkaufsgutscheine besorgen und diese unbürokratisch an die Betroffenen ausgeben.“

Ab Dienstag, 26. Mai, können Bedürftige Einkaufsgutscheine für Lebensmittel bei der Caritas abholen. Die Einkaufsgutscheine werden ab sofort täglich (Mo-Fr) zwischen 9 und 12 Uhr in der Caritaszentrale Regensburg, Von-der-Tann-Str. 7, ausgegeben. Einzelpersonen erhalten Gutscheine in Höhe von 50 Euro, Familien entsprechend mehr. Als Bedürftigkeitsnachweis genügt ein Berechtigungsschein für die Tafel.

Zur Überbrückung von Notlagen wie dieser hat die Caritas Regensburg einen Corona-Soforthilfefonds eingerichtet. Der Fonds speist sich aus Spendenmitteln.

Wenn Sie die Arbeit der Caritas unterstützen möchten:

Caritasverband für die Diözese Regensburg

IBAN: DE67 7509 0300 7601 1000 17

Liga Bank Regensburg

Kennwort: „Caritas hilft“

Pressemitteilung Caritas Regensburg