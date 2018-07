Regensburg: Sturz aus dem zweiten Stock – Mann schwer verletzt

Am Montag, den 09.07.2018, kam es in der Maximilianstraße erneut zu einem Betrugsversuch mit einem „soeben gefundenen Goldring“. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. …

Regensburg: Goldring-Betrüger fliegt auf Am Montag, den 09.07.2018, kam es in der Maximilianstraße erneut zu einem Betrugsversuch mit einem „soeben gefundenen Goldring“. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. …

Regensburg: Randalierer mit Axt bei Ex-Freundin aufgetaucht – Polizeieinsatz Die Regensburger Polizeiinspektion Nord berichtet von einem Einsatz am Montagabend in der Frankenstraße. Laut Polizei wollte sich ein 28-Jähriger mit einer Axt Zugang zur Wohnung …

Regensburg: Auseinandersetzung bei Diskothek – Männer erleiden Stichverletzungen Am Sonntag, den 08.07.2018, kam es in den Morgenstunden zu mehreren tätlichen Auseinandersetzungen im Umfeld der Diskothek Mylo. Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz, ausserdem …

Große Suchaktion am Roither Weiher: Vermisster kommt wohlbehalten nach Hause Am Sonntagmorgen, 08.07.2018, um 06.10 Uhr, wurde bei der Polizeieinsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz mitgeteilt, dass ein 26-jähriger Donaustaufer nach einer Feier an …

