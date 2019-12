Regensburg: Streit um Parkplatzsuche eskaliert

Besinnliche Vorweihnachtszeit- Fehlanzeige: Am Samstagabend gerieten zwei Fahrzeugführer bei der Parkplatzsuche auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hornstraße in Regensburg in Streit.

Dieser schaukelte sich soweit hoch, dass die Begleiterin des 36- jährigen Regensburgers eine Flasche Apfelschorle nahm, diese im Fahrzeuginnenraum des 21- jährigen Kontrahenten ausschüttete und den Geschädigten mit diversen Kraftausdrücken beleidigte.

Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

PM