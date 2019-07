Regensburg: Streit mit Messer – Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Süd in Regensburg berichtet von einem Streit zwischen Ernst-Reuter-Platz und Albertstraße. Eine Person ist dabei verletzt worden. Allerdings konnten die Streifen der Polizei zunächst niemanden mehr finden- erst kurz nach Mitternacht ist in einem Regensburger Krankenhaus ein 31-Jähriger mit Schnittverletzungen am Oberkörper aufgetaucht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Auseinandersetzung.

Der Polizeibericht:

Im Durchgang zwischen Ernst-Reuter-Platz und Albertstraße ist es in den Nachtstunden des Samstag zu einer Streitigkeit gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt. Alle Beteiligten haben sich vor dem Eintreffen der Polizei zügig entfernt. Der Verletzte ist später in einem Krankenhaus aufgetaucht.

Am 13.07.2019, gegen 23:15 Uhr, so die Mitteilung von Passanten, gab es vor einem leerstehenden Ladengeschäft eine Streitigkeit. Ein bis dahin Unbekannter sei dabei verletzt worden. Die schnell eingetroffenen Streifen konnten vor Ort aber keinen der Kontrahenten oder Beteiligten mehr feststellen.

Als kurz nach Mitternacht in einem Regensburger Krankenhaus ein 31-Jähriger mit mehreren Schnittverletzungen am Oberkörper auftauchte und die Polizei verständigt wurde, konnte ein Zusammenhang hergestellt werden. Die Schnittwunden wurden ambulant versorgt, Lebensgefahr besteht nicht.

Der Tatverdächtige war laut Zeugenangaben ca. 25 Jahre alt, von schlanker Statur, hatte einen dunklen Bart und sprach arabisch. Er trug zur Tatzeit ein Cap der Marke Nike, ein dunkles eventuell mehrfarbiges T-Shirt und eine kurze dunkle Hose.

Die Polizei bittet nun um Hinweise, wer hat die Auseinandersetzung zum fraglichen Zeitpunkt an genannter Örtlichkeit beobachtet oder kann Angaben zum flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Regensburg Süd unter der Rufnummer 0941/506-2001 entgegen.

