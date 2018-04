Regensburg: Streik bei Kinderbetreuung am 10. April – Notdienste eingerichtet

In elf Einrichtungen werden Notdienste angeboten:

Kita Burgweinting-Obertraubling (Obertraublinger Straße 40a)

Kita Burgweinting-Sophie-Scholl (Sophie-Scholl-Straße)

Kita Oberisling (Rauberstraße 2)

Kita Gewerbepark (Im Gewerbepark A65)

Kita Hedwigstraße (Hedwigstraße 27)

Hort Clermont-Ferrand-Schule (Grimmstraße 3)

Hort Altstadt (Kapuzinergasse 3)

Hort Engelburger Gasse (Am Schulbergl 7)

Hort Haydnstraße (Haydnstraße 13)

Hort Hohes Kreuz Straubinger Straße 42)

Hort Wolfgangschule (Brentanostraße 13)

Gänzlich von der Notbetreuung ausgenommen sind Kinder unter drei Jahre und Kinder mit erheblichem Sonderbedarf.

Vier Notgruppen für den Bereich Mittagsbetreuung

Für den Bereich Mittagsbetreuung wird es an der Grundschule Prüfening zwei Notgruppen geben, und zwar eine kurze Gruppe für jeweils ca. 25 Kinder von 11.15 bis 14 Uhr sowie eine lange Gruppe für ca. 25 Kinder von 11.15 bis 17 Uhr.

An der Kreuzschule wird eine lange Notgruppe und in der Mittagsbetreuung Steinweg eine kurze Gruppe eingerichtet.

Servicenummer für Notfälle

Für die Hilfe bei Notfällen in der Mittags- und Tagesbetreuung von Kindern hat die Stadt eine zentrale Servicenummer geschaltet: Telefon 507-7950.

Das Notfalltelefon ist am Montag, 9. April, von 10 bis 17 Uhr und am Dienstag, 10. April, von 8 bis 14 Uhr besetzt.

Generell rät die Stadt allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich vom Warnstreik direkt betroffen fühlen, die Aushänge an den städtischen Kindertageseinrichtungen zu beachten und sich auf www.regensburg.de über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren.

Am 11. April 2018 ruft die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Beschäftigte aus allen Bereichen der Stadtverwaltung erneut zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

Derzeit kann nicht abgeschätzt werden, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Streikaufruf folgen werden. Es ist jedoch anzunehmen, dass es in den Dienststellen der Stadtverwaltung zu deutlichen Einschränkungen und bei persönlichen Besuchen in Ämtern zu längeren Wartezeiten kommen kann. Auch die städtische Müllabfuhr kann vom Warnstreik betroffen sein.

Die Stadt bittet alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Besuche bei Dienststellen der Stadtverwaltung so zu legen, dass sie nicht auf den Tag des Warnstreiks fallen.

