Regensburg: Stadtmarketing unterstützt Einzelhändler Gastronomen

Das Regensburger Stadtmarketing unterstützt die ansässigen Einzelhändler und Gastronomen. Unter dem Motto „Support your Locals“ bündelt der eingetragene Verein alle Angebote auf der Seite www.einkaufen-regensburg.de.

Gastronomen, die einen Lieferservice anbieten und noch nicht gelistet sind, können sich direkt an das Team des Stadtmarketings wenden unter info@stadtmarketing-regensburg.de.

Das Stadtmarketing rät auch dazu, Gutscheine zu kaufen. Um Mieten und Personal zu decken, sind die Inhaber auch in dieser Zeit auf Einnahmen angewiesen. Wer sich also jetzt schon auf den nächsten Restaurantbesuch freut oder nach einem Weihnachtsgeschenk für die Liebsten sucht, kauft am besten direkt einen Gutschein.

Die oben genannte Plattform wurde bereits 2015 ins Leben gerufen. Seitdem gibt es auf der Internetseite regelmäßig Infos rund um Einzelhandel, neue Trends, Gastronomie, Veranstaltungen und Parkmöglichkeiten in der Stadt. Shopping- und Foodfans finden hier eine Übersicht mit allen Regensburger Einzelhändlern und Gastronomen und ihren Öffnungszeiten.

pm/LS