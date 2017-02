Die Regensburger Stadtbau hat ihren technischen Leiter entlassen. Das hat Geschäftsführer Joachim Becker heute gegenüber TVA bestätigt. Offiziell handelt es sich um eine Kündigung in der Probezeit. Zuerst hatte die Mittelbayerische Zeitung über die Entlassung berichtet.

Die Besetzung des technischen Leiters war in der Stadt umstritten, da er zuvor für die Firma Bauteam Tretzel tätig war. Im Rahmen der Spendenermittlungen in der Stadt war auch der technische Leiter im Januar in Regensburg verhaftet worden. Die freie Stelle soll jetzt offenbar durch eine externe Person besetzt werden.

