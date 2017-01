Die Stadt Regensburg wird bis zum Beginn der gesetzlich besonders geschützten Vogelbrutzeit am 28. Februar rund 340 Bäume fällen.

250 dieser Bäume im gesamten Stadtgebiet müssen deshalb gefällt werden, weil sie in einem so schlechten Gesundheitszustand sind, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. 107 davon fallen unter die Baumschutzverordnung. In der Mehrzahl weisen sie Krankheiten oder Morschungen auf. Häufig sind sie von holzzerstörenden Pilzen, wie zum Beispiel dem Brandkrustenpilz oder dem Hallimasch befallen.