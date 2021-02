Regensburg: SSV Jahn bietet Fans virtuellen Sitzplatz

Der SSV Jahn Regensburg will seinen Fans auch in Corona-Zeiten eine Art Stadionerlebnis ermöglichen. Seit Dienstag haben Anhänger des Fußball-Zweitligisten aus der Oberpfalz die Möglichkeit, von zuhause aus einen Sitzplatz in der virtuellen Heimarena zu buchen. Die Fans können außerdem ein Foto von sich hochladen und damit ein Bild als Stellvertreter auf der Tribüne positionieren.

Wie der SSV Jahn am Dienstag mitteilte, kostet die Buchung drei Euro. Der Erlös soll dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum zugute kommen. In der Corona-Pandemie sind Zuschauer in deutschen Stadien aktuell nicht erlaubt.

dpa

Die Mitteilung des SSV Jahn Regensburg – Virtuelles Jahnstadion Regensburg

Hauptsponsor Netto Marken-Discount und der SSV Jahn starten mit dem virtuellen Jahnstadion Regensburg ab dem heutigen Dienstag (09.02.) eine ganz besondere Aktion. Jahnfans haben unter www.virtuelles-jahnstadion.de die Möglichkeit, von zuhause aus einen beliebigen Sitzplatz in der virtuellen Heimspielstätte des SSV Jahn zu buchen, um ihre Unterstützung für den SSV digital sichtbar zu machen.

Der SSV Jahn lädt gemeinsam mit Hauptsponsor Netto Marken-Discount alle Jahnfans ein, ihre Unterstützung für den SSV über den digitalen Weg zum Ausdruck zu bringen. In Form eines virtuellen Jahnstadions Regensburg können die Fans in einem favorisierten Block einen Sitzplatz unter www.virtuelles-jahnstadion.de buchen. Zudem können die Fans bei der Buchung ein Fanfoto hochladen und einen individuellen Fan-Avatar auswählen. Die Buchung kostet drei Euro, der Betrag kommt durch die Förderung von Netto Marken-Discount vollständig der Jahnschmiede, dem Jahn Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn, zu Gute. „Leider ist es aktuell aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, die Jahn Heimspiele im Jahnstadion Regensburg vor Zuschauern austragen zu können. Besondere Zeiten erfordern jedoch besondere Maßnahmen. Deswegen haben wir gemeinsam mit unserem langjährigen Hauptsponsor Netto Marken-Discount eine virtuelle und innovative Lösung gefunden, wie wir das Stadion trotz der vorherrschenden Bedingungen vollständig füllen können“, erklärte Philipp Hausner, Leiter Vermarktung Geschäftskunden und Prokurist des SSV Jahn, die Beweggründe zur gemeinsamen Aktion mit Hauptsponsor Netto Marken-Discount.

„Im Rahmen unserer langjährigen Zusammenarbeit ist es uns sehr wichtig, auch in der aktuellen Situation ein verlässlicher Partner zu sein. Angesichts fehlender Zuschauer im Stadion haben wir entschieden, dass wir gemeinsam mit dem Jahn neue und innovative Sponsoring Maßnahmen und Fan-Aktionen im digitalen Bereich umsetzen, so dass die Menschen in der gesamten Region Ostbayern von zu Hause ihren Verein unterstützen können.“, sagt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation Netto MarkenDiscount.

Auch die Kunden von Netto Marken-Discount profitieren von der Aktion. Unter 20 Sitzplätzen sind Netto-Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro versteckt. Neben der Aktion des virtuellen Jahnstadions Regensburg läuft zudem aktuell auf den Kanälen des SSV Jahn die Videoserie „Fit mit Netto und der Jahnelf“. Bei dieser Sportstunde der besonderen Art bringen Jahn Profis seit Dezember 2020 sowohl Jahnfans als auch Netto-Kunden zu unterschiedlichen Themen in Bewegung.

Pressemitteilung SSV Jahn Regensburg