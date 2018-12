Regensburg: Sprinter in Hermann-Köhl-Straße geklaut

Bislang Unbekannte haben in der Zeit von Montagabend, 10.12.2018, bis Dienstagnachmittag, 11.12.2018, in Regensburg einen Mercedes Sprinter im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages entwendet.

In der Hermann-Köhl-Straße ist der grauen Kastenwagen am Montagabend gegen 18:00 Uhr abgestellt worden. Am Dienstagabend gegen 15:00 Uhr des Folgetags wurde festgestellt, dass das Fahrzeug entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im fraglichen Zeitraum in der Hermann-Köhl-Straße oder im näheren Umfeld Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise werden unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegen genommen.

Polizeimeldung