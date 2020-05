Regensburg: Sportanlagen für Einzelsportarten ab 11. Mai wieder geöffnet

Ab Montag (11.5.) ist in Bayern die öffentliche Ausübung bestimmter Sportarten wieder erlaubt. Es handelt sich um die sogenannten Einzelsportarten, also Sportarten wie Tennis, Leichtathletik, Reiten oder Golf. Auch in Regensburg öffnen deshalb die Sportanlagen wieder - mit strengen Hygieneauflagen. Die Stadt weist darauf hin, dass die Ausübung von Mannschaftssport wie Fußball oder von Kontaktsportarten wie Judo weiterhin verboten ist.

Die Pressemitteilung der Stadt