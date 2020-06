Regensburg: SEK-Einsatz – Mann festgenommen, Beamter schwer verletzt

Ein 41-Jähriger hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.6. - 14.6.) in Regensburg einen SEK-Einsatz ausgelöst. Er ist festgenommen worden. Bei dem Einsatz wurde aber auch ein Polizeibeamter schwer verletzt.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden darüber informiert, dass ein Mann aus einem Haus in der Johannisstraße mindestens einen Brandsatz aus dem Fenster geworfen habe. Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei, Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte rückten an, schließlich kam es zur kompletten Räumung des Hauses und zu einem Einsatz der SEK-Kräfte. Der Mann konnte gegen 7:30 Uhr in der Wohnung festgenommen werden, jedoch brach dabei auch ein Brand aus, durch den ein Mitglied der Spezialeinsatzkräfte schwer verletzt wurde.

In der Wohnung sind laut Polizei offenbar noch weitere selbstgebaute Brandsätze gewesen. Deshalb sollen jetzt Spezialisten des Landeskriminalamts die Ermittler unterstützen.

