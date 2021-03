Regensburg: Sperrungen von mehreren Straßen – auch RVV davon betroffen

Wegen Gerüstbauarbeiten an der St. Oswald muss die Straße „Am Weinmarkt“ voraussichtlich ab Montag (29. März 2021) bis Freitag (9. April 2021) gesperrt werden. Zudem muss auch die Friedrich-Ebert-Straße (22. März 2021 – 26. März 2021) und die Dr.-Gessler-Straße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Dürerstraße (29. März 2021 – 9. April 2021) gesperrt werden. Von allen Straßensperrungen sind mehrere Buslinien des RVV betroffen.

Sperrung am Weinmarkt

Es ist in dieser Zeit nicht möglich, vom Weißgerbergraben in die Holzländestraße oder in die Straße Am Weinmarkt abzubiegen. Der gesperrte Bereich kann von Osten über die Thundorferstraße, die während der Sperrung ausnahmsweise in beide Richtungen für den Verkehr geöffnet ist, angefahren werden.

Auch die Busse der Linien 1, 2, 4 und 11 sind von der Sperrung betroffen und werden über die Albert-Straße umgeleitet. Informationen zu den Umleitungen gibt es unter www.rvv.de/Umleitungen-Netzinfos.

Sperrung Friedrich-Ebert-Straße und Dr.-Gessler-Straße

Vom 22. März bis voraussichtlich 26. März wird die Friedrich-Ebert-Straße und vom 29. März bis 09. April die Dr.-Gessler-Straße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Dürerstraße aufgrund von Bauarbeiten komplett gesperrt. Es kommt zu einer Umleitung der Buslinien 4 und 10.

Sperrung Friedrich-Ebert-Straße – ‎22. März bis 26. März ‎2021

Aufgrund von Baumaßnahmen ist die Friedrich-Ebert-Straße ‎22. März ab 07:00 Uhr bis voraussichtlich 26. März ‎komplett gesperrt. Die Kurzfahrten der Linie 10 enden an der Haltestelle Klenzestraße. Für die Langfahrten entfallen folgende Haltestellen in diesem Zeitraum: Kirche St. Paul, Königswiesen und Friedrich-Ebert-Straße.

Sperrung Dr.-Gessler-Straße – ‎29. März bis 09. April 2021

In dem genannten Zeitraum wird die Dr.-Gessler-Straße zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und Dürerstraße ebenfalls wegen Bauarbeiten gesperrt.Die Umleitung der Linie 4 erfolgt beidseitig über die Klenzestraße und die Kirchmeierstraße. Die Haltestelle Klenzestraße in der Friedrich-Ebert-Straße kann nicht bedient werden, die Ersatzhaltestelle befindet sich in der Klenzestraße (Haltestelle der Linie 7). Eine Ersatzhaltestelle für Haltestelle Dechbetten-Telis Finanz befindet sich in der Kirchmeierstraße bzw. Lilienthalstraße.Die Umleitung der Linie 10 erfolgt beidseitig über die Klenzestraße und die Kirchmeierstraße. Ein Umstieg zwischen den Linien 4 und 10 erfolgt an der Haltestelle Klenzestraße (Linie7) und die Fahrten nach Königswiesen enden bereits in der Klenzestraße. Folgende Haltestellen werden nicht bedient: Dr.-Gessler-Straße, Dürerstraße, Schwalbenneststraße, Cranachweg, Dechbetten-Telis Finanz.

Weitere Informationen sowie kurzfristige Änderungen und den Busfahrplan für diese Fahrten entnehmen Sie bitte der Homepage des RVV oder ‎direkt an den Abfahrtshaltestellen.

