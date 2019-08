Regensburg: Sperrung der Dr.-Gessler-Straße – Umleitung ab 5. August

Ab Montag, den 05.08.2019, verlegt die REWAG neue Strom-Mittelspannungsleitungen in der Dr.-Gessler-Straße. Dabei kommt es zu Umleitungen der Buslinien 4, 10 und N4.

Die Dr.-Gessler-Straße im Stadtteil Königswiesen ist vom 05. August bis zum 23. August zwischen dem Dr.-Johann-Hiltner-Heim und der Friedrich-Ebert-Straße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Im Anschluss daran wird die Fahrbahn für den Straßenverkehr einseitig geöffnet. Eine Ampelanlage regelt dann den Verkehrsfluss. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September 2019 an. Die dort ansässigen Geschäfte und Einrichtungen sind in dieser Zeit jedoch weiterhin erreichbar.

Während der Bauphase kommt es zu Behinderungen für Fußgänger und Fahrradfahrer in Richtung des Kreuzungsbereichs zur Friedrich-Ebert-Straße. Grund für die Arbeiten sind die Vorbereitungen zur Anbindung eines neuen Schalthauses, das als Knotenpunkt die Stromversorgung für mehrere Stadteile und Stadtrandgemeinden sichert.

Um die Beeinträchtigung so gering ‎wie möglich zu halten, führt ‎die REWAG die Maßnahmen größtenteils in den Schulferien ‎durch.‎ Die REWAG bittet um Verständnis für die notwendigen Arbeiten.

Informationen über weitere ‎‎Baustellen gibt es auf dem Baustellen-Portal der REWAG ‎unter ‎‎https://www.rewag.de/privatkunden/service/baustelleninfos.html.‎

Die Baumaßnahmen führen zu Umleitungen der Buslinien 4, 10 und N4.

Die Umleitung der Linie 4 erfolgt beidseitig über die Klenzestraße und die Kirchmeierstraße. Die in der Friedrich-Ebert-Straße befindliche Haltestelle Klenzestraße kann nicht bedient werden, die Ersatzhaltestelle befindet sich dann in der Klenzestraße (Haltestelle der Linie 7). Eine Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Dechbetten-Telisfinanz befindet sich in der Kirchmeierstraße beziehungsweise Lilienthalstraße.

Die Umleitung der Linie 10 in Richtung Dechbetten erfolgt beidseitig über die Klenzestraße und Kirchmeierstraße. Ein Umstieg zwischen den Linien 4 und 10 ist durch die Haltestelle Klenzestraße (Linie 7) gegeben.

Die Umleitung der Linie N4 erfolgt über die Dr.-Gessler-Straße, Kirchmeierstraße und Klenzestraße. Als Haltestelle Dr.-Gessler-Straße dient die Haltestelle der Linie 10 in Richtung Dechbetten.