Regensburg: Sperrung der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg aufgehoben

Am heutigen Sonntag, 18. Oktober 2020, um 13:40 Uhr wurde die A 3 zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Regensburg-Burgweinting in Fahrtrichtung Nürnberg wieder für den Verkehr freigegeben werden. In A 3 Fahrtrichtung Passau wird die Freigabe bis 15 Uhr erwartet. Auch die Brücke Walhallastraße über die A 3 zwischen Neutraubling und Barbing wird voraussichtlich gegen 15 Uhr wieder befahrbar sein.

Die Sperrungen der A 3 seit Samstagabend, 17. Oktober 2020, 20:30 Uhr und der Walhallastraße seit Freitag, 16. Oktober 2020, 13 Uhr, waren notwendig, um die Behelfsbrücke Walhallastraße über die A 3 abzubrechen und die Fahrbahn im Kreuzungsbereich der Walhallastraße mit der Anschlussstelle Neutraubling neu zu asphaltieren. Bis 15 Uhr wird noch der Mittelpfeiler der Behelfsbrücke abgebrochen, daher dauert die Sperrung der A 3 in Fahrtrichtung Passau noch an. Ursprünglich war die Freigabe für beide Fahrtrichtung für heute, 14 Uhr geplant.

Um zusätzliche Verkehrseinschränkungen zu vermeiden, wurden während der Vollsperrung der A 3 auch an der Anschlussstelle Regensburg-Ost Asphalt- und Markierungsarbeiten sowie Mäharbeiten an den Lärmschutzwällen durchgeführt.

Die Autobahndirektion Südbayern dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Baufirmen für ihren Wochenendeinsatz und den Verkehrsteilnehmern und den Barbinger und Neutraublinger Anwohnern der Baustelle für ihre Geduld und ihr Verständnis.

Fuß- und Radweg der Max-Planck-Straße/B 15 unterhalb der A 3: Sperrung verlängert bis 31. Oktober 2020

Die bis zum 18. Oktober 2020 angekündigte Sperrung des Fuß- und Radwegs auf der Max-Planck-Straße/B 15 unterhalb der A 3 muss bis zum 31. Oktober 2020 aufrechterhalten bleiben. Die Arbeiten an der Brückenböschung und entlang des Geh- und Radwegs der Max-Planck-Straße/B 15 brauchen mehr Zeit als ursprünglich geplant. Fußgänger und Radfahrer werden weiterhin über die Robert-Bosch-Straße, die Junkersstraße und die Leibnizstraße umgeleitet. Während dieser Zeit ist die A 3-Unterführung der Junkersstraße aus Sicherheitsgründen für den motorisierten Verkehr gesperrt. Dieser wird wiederum über die Max-Planck-Straße umgeleitet. Die A 3-Unterführung der Junkersstraße ist zu schmal, um allen Verkehrsarten zur Verfügung zu stehen.

Eine Umleitungskarte steht auf der Projektwebseite www.a3-regensburg.de unter Service zum Download bereit.

Die Fertigstellung der Autobahnbrücke über die Max-Planck-Straße/B 15 ist für Anfang November 2020 vorgesehen. Die Arbeiten für diesen Brückenneubau hatten im März 2019 begonnen.

Pressemitteilung Autobahndirektion Südbayern