Regensburg: Spendenaktion – Laptops für Nigeria

Miracle Amadi lebt in Regensburg, kommt aber ursprünglich aus Nigeria. Sie möchte den Schulkindern in ihrem Heimatland helfen, denn diese sind genauso vom Coronavirus betroffen. Dafür braucht sie aber Ihre Unterstützung!

Bereits im April hatten wir über Miracle´s Hilfsprojekt e.V. und Frau Amadi berichtet. Damals wurde Geld gesammelt, um Schutzmasken vor Ort zu nähen, sowie an die Kinder und ihre Familien in Nigeria Grundnahrungsmittel zu verteilen.

Kürzlich haben Miracle Amadi und ihre Unterstützer erfahren, dass durch die Corona-Krise die Schule in Nigeria eventuell bis Ende des Jahren geschlossen bleibt - zumindest für einen Großteil der Schülerinnen und Schüler. Das Lehr- und Lernkonzept wird deshalb auf Online-Unterricht umstrukturiert. Die Kinder und Jugendlichen werden aktuell über WhatsApp informiert und unterrichtet. Diese Notlösung erreicht aber leider nur circa 20 Prozent der Schüler*innen, weil viele Familien kein mobiles Endgerät haben.

Miracle's Hilfsprojekt will für die Schule insgesamt 150 Laptops kaufen, damit die Kinder und Jugendlichen weiterhin Bildung erhalten. Die Geräte werden in Nigeria gekauft, um gleichzeitig dort die Wirtschaft anzukurbeln. Der Preis für einen Laptop beträgt 48.000 Naira (ca. 105€). Sollte ein normaler Schulbetrieb in Nigeria wieder möglich sein, werden die Laptops für verschiedene Webinare und Weiterbildungen genutzt.

Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, benötigen Miracle Amadi und ihr Team finanzielle Hilfe. Als ersten Schritt sollen 30 Laptops für die Lehrkräfte gekauft werden.

Unser Motto ist „Bildung ist der Schlüssel für eine sichere Zukunft für unsere Kinder und Jugendlichen in Nigeria“. Durch unsere Schule, die zwischen 2007 und 2011 errichtet wurde, erreichen wir bisher 257 Kinder und Jugendliche, welche Betreuungsmöglichkeiten von der Tagesmutter bis zum Gymnasium nutzen.

Helfen Sie mit, das Projekt zu verwirklichen, denn jede Unterstützung zählt!

Spendenkonto:

Miracle´s Hilfsprojekt e.V.

Sparkasse Regensburg

IBAN: DE61 7505 0000 0026 5790 37

BIC: BYLADEM1RBG

Für Spendenquittungen bitte Ihren vollständigen Namen, Anschrift und den Verwendungszweck "Laptop-Sammeln" hinterlassen.