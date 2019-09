Regensburg: Spende an Verein „Landkreis mit Herz“

Die Frauen-Union Nittendorf hat 500 Euro an den Verein "Landkreis mit Herz" gespendet.

Am Mittwoch hat die stellvertretende Kreisvorsitzende der Frauen-Union, Maria Bawidamann, mit weiteren Mitgliedern der Union den Spendenscheck an Landrätin Tanja Schweiger und den Geschäftsführer des Vereins "Landkreis mit Herz" überreicht. Das Geld war auf dem Nittendorfer Bürgerfest zusammengekommen.

„Ein herzliches Vergelt`s Gott im Namen aller Vereinsmitglieder. Mit Ihrer Unterstützung machen Sie es möglich, dass wir denjenigen helfen können, die unverschuldet durch das soziale Netz fallen“, so Landrätin Tanja Schweiger. Dazu zählen unter anderen ältere Menschen, die von kleinen Renten oder der gesetzlichen Grundsicherung leben und sich nur das Nötigste leisten können ebenso wie kranke und behinderte Menschen, die durch diese Lebensumstände in finanzielle Not geraten sind oder Kinder aus Großfamilien oder von alleinerziehenden Elternteilen, die unter dem Existenzminimum leben.